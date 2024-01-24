В Вирджинии пропалестинские активисты прервали предвыборное выступление Байдена

В общей сложности американского президента перебили около 10 раз

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Пропалестинские активисты несколько раз прерывали выступление президента США Джо Байдена на предвыборном мероприятии, посвященном репродуктивной политике, в городе Манассас (штат Вирджиния). Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

Как только Байден начал говорить, один из протестующих, который, по информации пресс-пула Белого дома, держал в руках палестинский флаг, прервал речь главы государства возгласом: "Сколько детей вы убили?" Сторонники президента-демократа в ответ начали скандировать лозунги: "Еще четыре года!" и "Вперед, Джо". Когда Байден возобновил выступление, его снова перебили, на этот раз возгласом: "Израиль убивает двух матерей каждый час".

В общей сложности речь американского президента прервали порядка 10 раз. Охрана вывела из зала 10 человек, которые кричали: "Прекратите финансировать геноцид!", "Спонсор геноцида Джо должен уйти". "Это будет продолжаться какое-то время. Они это спланировали", - отреагировал Байден на выступления активистов.

После обострения палестино-израильского конфликта протестующие в поддержку Палестины неоднократно прерывали выступления Байдена в разных штатах, а также слушания в Конгрессе с участием представителей американской администрации.