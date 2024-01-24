Турция заявила, что Нетаньяху проводит операцию в Газе для укрепления политических позиций

Министр иностранных дел республики Хакан Фидан считает, что международное сообщество все еще не способно остановить кровопролитие в анклаве

ООН, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит операцию в секторе Газа, чтобы укрепить собственные политические позиции. Такое мнение выразил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Продолжающаяся война в Газе и за ее пределами не может принести ни мира, ни капитуляции. Мы несем историческую ответственность за прекращение этой войны. Международное сообщество все еще не способно остановить кровопролитие в Газе и на Западном берегу [реки Иордан]. Газа была тюрьмой под открытым небом. Теперь она превратилась в зону боевых действий, где израильский премьер-министр организует военные операции и убивает мирных жителей, чтобы продлить свое политическое выживание", - сказал глава МИД.