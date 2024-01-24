Генсек НАТО считает, что членство Швеции сделает альянс сильнее

Йенс Столтенберг также рассчитывает, что Венгрия завершит ратификацию заявки королевства на присоединение к альянсу "как можно скорее"

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение турецкого парламента ратифицировать заявку Швеции на прием в Североатлантический альянс и призвал Венгрию последовать примеру Турции. Об этом сообщило Agence France-Presse.

"Я приветствую голосование Великого национального собрания Турции за ратификацию членства Швеции в НАТО. Я также рассчитываю на то, что Венгрия завершит ратификацию как можно скорее", - сказал генсек. Он добавил, что "членство Швеции делает НАТО сильнее".

Турецкие депутаты одобрили 23 января законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в альянс. Теперь Венгрия остается единственной страной НАТО, парламент которой до сих пор не ратифицировал шведскую заявку на присоединение.

Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Финляндия официально обрела членство 4 апреля 2023 года.