Швейцария заявила, что кризис в Газе следует использовать для изменения подходов ООН

Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис отметил, что нужно привыкнуть к более откровенным и четким заявлениям со стороны генерального секретаря Органищации Объединенных Наций Антониу Гутерриша

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС должен подтолкнуть ООН к изменению подходов к урегулированию кризисов, и это уже проявляется в более конкретной и жесткой риторике генерального секретаря. Такое мнение изложил на брифинге для журналистов глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

"Да, генеральный секретарь [ООН Антониу Гутерриш] весьма широко высказался, что довольно редко, а также выступил с жесткими осуждениями, - отметил министр, упомянув, в частности, слова Гутерриша о гибели 153 сотрудников всемирной организации в секторе Газа. - Думаю, настало время использовать - я говорю это без удовольствия, но, к сожалению, такова реальность этой планеты, - использовать этот кризис, чтобы постараться сделать шаг вперед. Я считаю, что нам следует привыкнуть к более откровенным и четким заявлениям с его стороны".

Гутерриш на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН осудил гибель 153 коллег в результате ударов Израиля по сектору Газа. Генсек обвинил еврейское государство в том, что оно безосновательно отказало всемирной организации в доставке товаров в палестинский анклав, и сообщил, что десятки гуманитарных работников месяцами ждут получения виз от израильского правительства. Кроме того, Гутерриш призвал положить конец оккупации Израилем палестинских территорий и призвал к расширению гуманитарного доступа в сектор Газа. Он предупредил о приближении масштабной эскалации напряженности на Ближнем Востоке и призвал все стороны воздержаться от агрессивной риторики и немедленно положить конец действиям, которые могут усугубить ситуацию.