Американский сенатор назвал ситуацию на южной границе США крупнейшим кризисом

Джо Манчин считает, что на президенте Соединенных Штатов Джо Байдене лежит обязательство объявить чрезвычайное положение в стране, если Конгресс не сможет по политическим причинам достичь договоренностей по этому вопросу

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Ситуация на американо-мексиканской границе из-за нелегальной миграции является крупнейшим кризисом, с которым сталкиваются США. Такое мнение выразил во вторник сенатор Джо Манчин (демократ, от штата Западная Вирджиния) в интервью порталу Newsweek.

"[Ситуация на] граница, вероятно, является крупнейшим кризисом, с которым мы сталкиваемся сейчас", - указал законодатель.

"На президенте [США Джо Байдене] лежит ответственность и, я думаю, [его] обязательство - объявить чрезвычайное положение в стране, если Конгресс не сможет по политическим причинам достичь договоренностей (относительно ужесточения контроля на южной американской границе - прим. ТАСС)", - сказал он.

Ранее Илон Маск заявил, что администрация президента США Джо Байдена потворствует нелегальной иммиграции.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.