Швейцария выступила за принцип двух государств в урегулировании на Ближнем Востоке

Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис считает, что в будущем ХАМАС не может обладать властью в секторе Газа

ООН, 24 января. /ТАСС/. Берн выступает за урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной через концепцию двух государств. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

"Мы по-прежнему выступаем за принцип двух государств. Нужно найти путь, чтобы реализовать его. Для этого нужны условия, и их сейчас нужно обсуждать", - сказал дипломат.

Кассис считает, что в будущем "террористическая организация ХАМАС" не может обладать властью в секторе Газа. "Представление таково, что Палестинская администрация возьмет на себя руководящую роль. Но и тут есть условия. Она должна обновиться, стать сильнее и стабильнее", - добавил он.