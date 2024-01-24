США и союзники утверждают, что удары по хуситам призваны не допустить эскалации в регионе

По версии Соединенных Штатов и их партнеров, более 30 нападений, которые представители движения "Ансар Аллах" совершили на торговые корабли с середины ноября 2023 года, представляют собой угрозу для всех стран, полагающихся на международное морское судоходство

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Удары по позициям мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене, которые наносят США, их союзники и партнеры, призваны не допустить обострения ситуации в регионе. Это утверждается в распространенном Белым домом совместном заявлении правительств Австралии, Албании, Бахрейна, Великобритании, Венгрии, Гвинеи-Бисау, Германии, Дании, Италии, Канады, Кении, Латвии, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Польши, Республики Корея, Румынии, Северной Македонии, США, Хорватии, Черногории, Чехии и Эстонии.

"В ответ на продолжающиеся противоправные и безрассудные нападения хуситов на суда, проходящие через Красное море и по прилегающим водным путям, вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Нидерландов и Новой Зеландии нанесли дополнительные удары по восьми объектам в контролируемых хуситами районах Йемена в соответствии с неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону, предусмотренным Уставом ООН. Эти удары были призваны подорвать и ослабить способность хуситов продолжать свои нападения на мировую торговлю и ни в чем не повинных моряков со всего мира, не допуская при этом эскалации", - отмечается в тексте.

По версии США, их союзников и партнеров, более 30 "нападений, которые хуситы совершили на торговые суда и корабли с середины ноября [прошлого года], представляют собой угрозу для всех стран, полагающихся на международное морское судоходство". "Мы осуждаем эти атаки и требуем их прекращения. Мы также подчеркиваем, что те, кто поставляет хуситам оружие для совершения этих нападений, нарушают резолюцию 2216 Совета Безопасности ООН и международное право", - говорится в документе.