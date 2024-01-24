В Иордании призвали привлечь Израиль к ответственности за военные преступления

Вице-премьер и министр иностранных дел этой страны Айман ас-Сафади отметил, что "единственным путем к миру в регионе является создание независимого, суверенного палестинского государства"

ООН, 24 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен установить мир на Ближнем Востоке, положив конец израильской агрессии, оккупации и насильственным действиям. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади, выступая на открытых дебатах в Совбезе ООН.

"Каждый день войны в секторе Газа приносит новые жертвы и страдания, Израиль вынудил к перемещению две трети населения анклава и обрек на голодное существование полмиллиона палестинцев, - отметил он. - Поэтому еврейское государство следует привлечь к ответственности за совершенные им военные преступления".

Как подчеркнул иорданский вице-премьер, "единственным путем к миру в регионе является создание независимого, суверенного палестинского государства". Однако, по его словам, Израиль "подрывает всеобъемлющее урегулирование на основе сосуществования двух государств и бросает всем вызов". "Продолжение агрессии в секторе Газа создает угрозу распространения конфликта по всему региону, поэтому если мир не будет навязан сейчас, то новые войны и разрушения станут реальностью", - отметил ас-Сафади.