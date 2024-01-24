Индонезия призвала немедленно сделать Палестину полноправным членом ООН

Глава индонезийского МИД Ретно Марсуди отметила, что ее страна "требует немедленного полного прекращения огня в Газе и обеспечения поставок гуманитарной помощи"

ООН, 24 января. /ТАСС/. Индонезия призывает безотлагательно наделить Палестину полноправным членством в ООН для скорейшей реализации принципа двух государств. С таким заявлением выступила глава индонезийского МИД Ретно Марсуди во время открытых дебатов Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Министр подчеркнула, что Индонезия "требует немедленного полного прекращения огня в Газе и обеспечения поставок гуманитарной помощи". "Кроме того, Палестина должна немедленно получить полноправное членство в организации Объединенных Наций, это остановит агрессию Израиля и станет отправной точкой для реализации принципа двух государств", - указала она.