В Иране заявили, что ключ к решению конфликта в Газе находится в Вашингтоне

Глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что масштаб войны стал шире

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Ключ к решению конфликта в секторе Газа находится в Вашингтоне. Такое мнение выразил во вторник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Если сегодня США прекратят свою поддержку - материально-техническую, военную, политическую и медийную - геноцидной войны, развязанной Израилем, то я могу заверить вас, что [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху не протянет и 10 минут <...>. Ключ к решению проблемы находится в Вашингтоне", - сказал он в интервью телеканалу ABC.

Глава МИД Ирана указал на эскалацию конфликта. "Масштаб войны стал шире. Это означает, что опасность развертывания более широкой войны в регионе возросла", - заявил он.