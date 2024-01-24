Бывший член британского кабмина заявил о необходимости отставки Сунака

По мнению Саймона Кларка, премьер-министр не понимает, что нужно его стране

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Консервативная партия Великобритании должна добиться отставки своего лидера и премьер-министра страны Риши Сунака, чтобы не потерпеть разгромное поражение на парламентских выборах. Об этом в авторской статье для газеты The Daily Telegraph написал депутат-консерватор Саймон Кларк, в 2019-2022 годах занимавший должности замминистра в Минфине и министерстве регионального развития и жилищного строительства королевства.

"У нас есть четкий выбор. Мы можем держаться за Риши, приняв неизбежные электоральные последствия этого решения и дав левым карт-бланш на то, чтобы менять Британию по своему усмотрению. Или же мы можем сменить лидера, дав стране и партии шанс побороться за свое будущее", - заявил Кларк.

Как говорится в статье, при всех положительных качествах Сунака, среди которых Кларк называет интеллект, честность и высокую трудоспособность, премьер обладает двумя роковыми недостатками.

"Он не понимает, что нужно Британии, и не слышит голоса британцев, заявляющих о том, чего они хотят", - написал депутат, считающий, что иммиграционная политика правительства должна быть жестче, а экономическая - решительнее и радикальнее.

Опубликованные на прошлой неделе данные опроса, проведенного компанией YouGov среди 14 тыс. человек, показывают, что консерваторов может ждать крупнейшее поражение с 1997 года. По итогам выборов, дату которых правительство планирует назначить на вторую половину 2024 года, тори рискуют потерять почти 200 депутатских мандатов. Сразу 11 министров из нынешнего правительства Сунака рискуют не переизбраться в парламент. Среди них - глава Минфина Джереми Хант.

В прошлом месяце личный рейтинг главы правительства опустился до рекордно низкой отметки. 70% участников проведенного YouGov исследования негативно отзывались о Сунаке, при этом положительного мнения о нем придерживались лишь 21% опрошенных.