США и Швеция обсудили планы королевства вступить в НАТО и помощь Киеву

Еще одной темой помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана и шведского советника по нацбезопасности Хенрика Ландерхольма стали продолжающиеся нападения хуситов на торговые суда и военные корабли

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и советник по национальной безопасности Швеции Хенрик Ландерхольм обсудили на встрече планируемое вступление королевства в НАТО, двустороннее сотрудничество в военной сфере и поддержку Украины. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, Салливан "подчеркнул решительную поддержку США скорейшего вступления Швеции в НАТО и приветствовал ратификацию сегодня (во вторник - прим. ТАСС) турецким парламентом ее заявки на присоединение к альянсу". "Они приветствовали недавнее подписание США и Швецией соглашения по сотрудничеству в сфере обороны", - отмечается в заявлении. Как в нем сообщается, "Салливан и Ландерхольм подчеркнули приверженность дальнейшей поддержке Украины". Белый дом не уточнил, где состоялась встреча.

"Они обсудили продолжающиеся нападения поддерживаемых Ираном хуситов на торговые суда и военные корабли, проходящие по Красному морю, а также важность наращивания гуманитарной помощи населению Газы и обеспечения его безопасности в то время, как Израиль защищается от [палестинского радикального движения] ХАМАС. Они также обсудили расширяющееся двустороннее сотрудничество в сфере новейших технологий и тесное партнерство в реагировании на ряд общих глобальных вызовов", - говорится в документе.

Великое национальное собрание Турции 23 января одобрило законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО. Теперь Венгрия остается единственной страной НАТО, парламент которой до сих пор не ратифицировал шведскую заявку на присоединение.

Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс 4 апреля 2023 года.