Глава МИД Ирана назвал удары США и Великобритании по Йемену стратегической ошибкой

Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что безопасность морского судоходства является необходимым условием для глобальной торговли

ООН, 24 января. /ТАСС/. США и Великобритания, приняв решение наносить удары по объектам хуситов на территории Йемена, совершили стратегическую ошибку, которая привела к риску расширения конфликта в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

"Соединенные Штаты, а также Соединенное Королевство совершили стратегическую ошибку, когда предприняли военную атаку на Йемен, что привело к риску расширения конфликта в регионе. Мы все считаем безопасность морского судоходства необходимым условием для глобальной торговли. В то же время безопасность является взаимосвязанной концепцией, и развитие событий доказывает, что необходимо остановить геноцид в Газе - это ключ для восстановления стабильности региона", - сказал министр.