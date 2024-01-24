Малайзия призвала Совбез ООН признать геноцидом действия Израиля в Палестине

Министр иностранных дел этой страны Мохамад Хасан также считает, что Палестину нужно принять в качестве постоянного члена Организации Объединенных Наций

ООН, 24 января. /ТАСС/. Действия Израиля в отношении Палестины представляют собой незаконный и аморальный погром, Совбез ООН должен признать их геноцидом. Такое мнение выразил министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Малайзия требует немедленного прекращения огня. Малайзия требует ответственности за то, что Израиль, очевидно, нарушил международное право. Отсутствие ответственности за военные преступления Израиля подрывает международное право и является помехой на пути к освобождению Палестины. Этот незаконный аморальный погром, полное уничтожение требуют от нас - членов Совета [Безопасности ООН] - принять решение. Настало время признать геноцидом то, что делает Израиль", - сказал он.

Глава МИД Малайзии также высказался за то, чтобы принять Палестину в качестве постоянного члена ООН.