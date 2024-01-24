24 января, 03:12
Палестино-израильский конфликт

Малайзия призвала Совбез ООН признать геноцидом действия Израиля в Палестине

Министр иностранных дел этой страны Мохамад Хасан также считает, что Палестину нужно принять в качестве постоянного члена Организации Объединенных Наций

ООН, 24 января. /ТАСС/. Действия Израиля в отношении Палестины представляют собой незаконный и аморальный погром, Совбез ООН должен признать их геноцидом. Такое мнение выразил министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Читайте также
"Дело тонкое". Кто, с кем и из-за чего поссорился на Ближнем Востоке

"Малайзия требует немедленного прекращения огня. Малайзия требует ответственности за то, что Израиль, очевидно, нарушил международное право. Отсутствие ответственности за военные преступления Израиля подрывает международное право и является помехой на пути к освобождению Палестины. Этот незаконный аморальный погром, полное уничтожение требуют от нас - членов Совета [Безопасности ООН] - принять решение. Настало время признать геноцидом то, что делает Израиль", - сказал он.

Глава МИД Малайзии также высказался за то, чтобы принять Палестину в качестве постоянного члена ООН. 

Теги:
МалайзияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль