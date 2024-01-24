В Красном Полумесяце сообщили о трех погибших палестинцах при израильском обстреле в Газе

По информации организации, ранения получили 10 человек

ДУБАЙ, 24 января. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли, еще десять были ранены в результате артиллерийского обстрела Армией обороны Израиля жилого дома в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщает Палестинское общество Красного Полумесяца на странице в X.

"3 погибших и 10 раненых были доставлены бригадами скорой помощи в медицинский пункт Палестинского общества Красного Полумесяца после израильского обстрела жилого дома в лагере беженцев Джабалия", - говорится в сообщении организации.