Трамп заявил, что демократы на праймериз республиканцев поддерживают Хейли

При этом, передает газета The New York Times, экс-президент США лидирует среди претендентов в кандидаты на высший государственный пост от Республиканской партии на первичных выборах в Нью-Гэмпшире после подсчета 20% голосов

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что избиратели, поддерживающие демократов, участвуют в праймериз республиканцев и голосуют за экс-постпреда США при ООН Никки Хейли в штате Нью-Гэмпшир.

"Наши дела идут на самом деле хорошо, несмотря на то что избиратели [президента-демократа США Джо] Байдена голосуют за Хейли", - написал он на своей странице в Truth Social.

По данным газеты The New York Times, Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии, набирая 52,7% голосов на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир после завершения подсчета 20% голосов. Никки Хейли набирает 46,4%.

23 января в штате Нью-Гэмпшир проходят первичные выборы (праймериз) республиканцев. Хейли является главным конкурентом Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии. Республиканцы по итогам праймериз в Нью-Гэмпшире распределят голоса 22 делегатов. Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США на выборах 2024 года 15 июля на съезде в городе Милуоки (штат Висконсин). Чтобы стать им, претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 215 из 2 429 делегатов.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.