Штаб Байдена заявил о высокой вероятности выдвижения Трампа кандидатом в президенты США

Об этом свидетельствуют итоги праймериз в Нью-Гэмпшире, отметила руководитель избирательной кампании американского лидера Джули Чавес Родригес

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Бывший американский лидер Дональд Трамп в свете итогов первичных выборов (праймериз) в штате Нью-Гэмпшир практически гарантировал себе выдвижение кандидатом в президенты страны от Республиканской партии. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник предвыборным штабом действующего главы администрации США Джо Байдена, который добивается переизбрания.

"Сегодняшние результаты подтверждают, что Дональд Трамп практически гарантировал себе выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, а выступающее против свободы движение MAGA [Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой" - главный политический лозунг Трампа в его избирательной кампании 2016 года] полностью захватило Республиканскую партию", - отметила руководитель избирательной кампании Байдена Джули Чавес Родригес.

Как она полагает, Трамп предлагает согражданам "экстремистскую повестку", в том числе "обещает подорвать американскую демократию, поощрить богатых за счет среднего класса и запретить аборты по всей стране". В заявлении подчеркивается, что "Трамп все ближе к тому, чтобы встретиться на выборах с единственным человеком, который когда-либо побеждал его по итогам голосования - Джо Байденом". Байден одержал верх над Трампом на президентских выборах 2020 года.

Ранее Трамп объявил о своей победе на состоявшихся 23 января праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире. Его единственная соперница Никки Хейли признала там свое поражение.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля прошлого года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.