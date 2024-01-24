Военные Тайваня зафиксировали приближение к острову семи летательных аппаратов НОАК

Вооруженные силы острова в ответ поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы

ГОНКОНГ, 24 января. /ТАСС/. Тайвань за последние сутки зафиксировал приближение к острову семи летательных аппаратов и пяти кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства острова, размещенном в X (ранее Twitter).

"Сегодня по состоянию на 06:00 (01:00 мск - прим. ТАСС) в районе Тайваня было обнаружено семь летательных аппаратов и пять кораблей НОАК", - отмечается в заявлении.

О пересечении летательными аппаратами НОАК так называемой срединной линии Тайваньского пролива сообщений не поступало. Военные Тайваня в ответ поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

НОАК регулярно отправляет в район Тайваня свои корабли и самолеты на фоне обострения отношений между двумя берегами пролива после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В КНР считают подобные визиты провокациями, вмешательством во внутренние дела Китая и поддержкой тайваньских сепаратистов.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны. Вашингтон остается для Тайбэя главным поставщиком вооружений и военной техники.