Киев ожидает в 2024 году от Запада оружие, которого "еще нет"

Спикер ведомства Илларион Павлюк также рассчитывает, что западные партнеры увеличат производство оружия и боеприпасов и расширят пакеты помощи

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Украина в 2024 году получит от западных партнеров оружие, которого еще не было.

Об этом заявил спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк по итогам заседания контактной группы по военному содействию Киеву в формате Рамштайн.

"Продуктивная встреча. Поддержка продолжается, были важные заявления и обязательства, она будет продолжаться и дальше. В этом году получим оружие, которого еще нет и которое поможет поражать <...> логистические узлы", - цитирует его издание "Общественное. Новости".

Павлюк также рассчитывает, что западные партнеры увеличат производство оружия и боеприпасов, а также расширят пакеты помощи Киеву.

Во вторник прошла 18-ая встреча в формате Рамштайн. По данным Минобороны Украины, в ней приняли участие представители от более чем 50 стран.