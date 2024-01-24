Глава Минфина ФРГ призвал справедливо распределять бремя помощи Украине

Кристиан Линднер подчеркнул, что Берлин продолжит поддерживать Киев, однако предостерегает от финансового перегруза

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер призвал страны ЕС справедливо распределять бремя помощи Украине и оказывать ей большую поддержку. Об этом во вторник вечером сообщила газета Die Zeit.

По ее информации, Линднер отметил общие интересы и ценности европейского сообщества. Он подчеркнул, что ФРГ продолжит поддерживать Украину , однако она предостерегает от финансового перегруза. "В конце концов, не может быть так, чтобы Германия в финансовом плане делала больше, в то время пока другие делают меньше", - приводит газета слова Линднера.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выступила за то, чтобы ЕС не ослаблял усилий в вопросе оказания помощи Киеву.

На последнем саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине 50 млрд евро. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву постепенно, на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. При этом Будапешт считает, что следует использовать внебюджетные источники финансирования и не брать общие займы