Байден уверен, что Трампа выдвинут кандидатом в президенты США от республиканцев

Как подчеркнул действующий американский лидер, на предстоящих выборах главы государства в США "ставки будут высоки как никогда"

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Итоги первичных выборов (праймериз) в штате Нью-Гэмпшир свидетельствуют о том, что кандидатом в президенты США от республиканцев станет бывший американский лидер Дональд Трамп. Уверенность в этом выразил во вторник действующий глава вашингтонской администрации Джо Байден, претендующий на переизбрание.

"Теперь ясно, что Дональд Трамп будет кандидатом в президенты от республиканцев", - говорится в заявлении Байдена, распространенном его предвыборным штабом. Американский лидер подчеркнул, что на предстоящих выборах главы государства в США "ставки будут высоки как никогда". От их исхода, по мнению Байдена, будут зависеть "личные свободы" американцев и экономическая ситуация в стране.

Американский лидер, представляющий Демократическую партию США, отметил, что на выборах рассчитывает на поддержку не только демократов, но и некоторых республиканцев, а также граждан, которые не являются сторонниками ни одной из партий.

Ранее Трамп объявил о своей победе на состоявшихся 23 января праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире. Его единственная соперница Никки Хейли признала поражение.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.