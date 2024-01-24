Помилованный президентом Польши политик намерен продолжать работу в Сейме

По словам Мачея Вонсика, он планирует присутствовать уже на ближайшем заседании нижней палаты парламента

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Освобожденный во вторник из тюрьмы бывший замглавы МВД Польши Мачей Вонсик намерен и дальше выполнять обязанности депутата Сейма (нижней палаты парламента), несмотря на решение маршала (спикера) о лишении его депутатского статуса.

"Я считаю, что [по-прежнему] являюсь депутатом, - заявил Вонсик в интервью телеканалу Telewizja Republika. - Это моя обязанность, чтобы представлять в Сейме моих избирателей". Политик добавил, что намерен присутствовать уже на ближайшем заседании Сейма.

Вонсик и бывший глава МВД Мариуш Каминьский были освобождены вечером во вторник после того, как президент Польши Анджей Дуда принял решение об их помиловании. Обоих политиков арестовали 9 января в президентском дворце на основании судебного приговора от 20 декабря, по которому Каминьский и Вонсик получили по два года тюрьмы за злоупотребление служебным положением и коррупцию по делу 2007 года, когда они входили в руководство польской спецслужбы Центральное антикоррупционное бюро.

Арест Вонсика и Каминьского стал возможен после того, как маршал Сейма Шимон Холовня лишил их обоих депутатского статуса, что представители парламентской оппозиции посчитали незаконным.

В интервью Telewizja Republika Вонсик заявил, что в Польше "наступил период авторитарных правительств".