Украинский транспортный самолет доставил военную помощь США в Эквадор

Как отметил глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо, он не может раскрыть, что именно было поставлено

ГАВАНА, 24 января. /ТАСС/. Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо подтвердил прибытие в страну украинского транспортного самолета с военной помощью США.

"Вчера вечером (22 января - прим. ТАСС) на территории Эквадора приземлился самолет "Антонов". Этот самолет привез помощь из США", - заявил Вела на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном канале ВС республики. Он сообщил, что не может раскрыть, что именно было поставлено. "Могу лишь заявить, что эта помощь [со стороны США] прибывает", - отметил глава объединенного командования.

В свою очередь издание Primicias сообщило, что речь идет о транспортном самолете Ан-124, который приземлился в аэропорту Гуаякиля (административный центр провинции Гуаяс). На распространенных газетой фотографиях можно увидеть самолет в цветах украинского флага.

Ранее Белый дом сообщил, что США намерены содействовать отправке в Эквадор более 20 тыс. бронежилетов, а также важнейшей техники для обеспечения безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации на сумму в размере $1 млн, включая машины скорой помощи.