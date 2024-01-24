FT: США просили Китай призвать Иран повлиять на хуситов, атакующих суда в Красном море

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

При этом, как отметила газета, Вашингтон не увидел признаков помощи со стороны Пекина

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты просили КНР призвать Иран повлиять на хуситов, атакующих коммерческие суда в Красном море, однако не увидели признаков помощи со стороны Пекина. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на американских чиновников.

По ее информации, в течение трех последних месяцев США неоднократно просили высокопоставленных китайских чиновников передать Ирану предупреждение не разжигать напряженность на Ближнем Востоке и обуздать хуситов. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его заместитель Джонатан Файнер и госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждали это с китайской стороной, пишет газета.

Однако американские официальные лица утверждают, что есть мало доказательств того, что Китай как-то пытался повлиять на Иран, за исключением заявления Пекина с призывом обеспечить безопасный проход судов в Красном море, сообщает издание.