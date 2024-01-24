СМИ: по меньшей мере 125 человек погибли при израильских обстрелах сектора Газа за сутки

По сведениям телеканала Al Jazeera, минимум 50 человек стали жертвами израильских бомбардировок города Хан-Юнис

КАИР, 24 января. /ТАСС/. Не менее 125 палестинцев погибли в результате обстрелов сил Израиля в разных районах сектора Газа за последние сутки. Об этом сообщил телеканал Asharq.

При этом, по информации телеканала Al Jazeera, по меньшей мере 50 человек стали жертвами израильских бомбардировок города Хан-Юнис, расположенного в южной части палестинского анклава.

Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что израильские военные провели масштабную операцию, в ходе которой окружили Хан-Юнис и углубили операцию в этом районе.