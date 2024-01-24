Глава МИД Молдавии Попеску уходит в отставку

Николай Попеску сообщил, что после ухода с должности он "продолжит оказывать поддержку правительству и его команде в процессе европейской интеграции"

КИШИНЕВ, 24 января. /ТАСС/. Вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил о том, что подает в отставку.

"Сообщаю, что ухожу в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел после того, как с успехом выполнил цели в области внешней политики, поставленные президентом страны Майей Санду, и на этом этапе нуждаюсь в паузе ", - сказал Попеску на пресс-конференции. По его словам, после ухода с должности он "продолжит оказывать поддержку правительству и его команде в процессе европейской интеграции".

Попеску также сообщил, что о его преемнике на этом посту и предстоящих реорганизациях в министерстве и правительстве будет объявлено позже. Ранее источники в правительстве Молдавии сообщили корреспонденту ТАСС о готовящихся перестановках в кабмине. В частности, по их словам, Попеску на посту главы МИД заменит вице-спикер парламента Михай Попшой. Также источники отметили, что в кабмине появится должность руководителя группы, которая будет заниматься переговорами о вступлении в ЕС. На эту должность планируется назначить советника президента Кристину Герасимов.

В декабре Евросовет принял решение начать переговоры о вступлении в сообщество с Украиной и Молдавией. Такие дискуссии не устанавливают конкретные сроки для приема страны в ЕС, они могут продолжаться сколько угодно.

Попеску возглавлял МИД Молдавии в 2019 году. Затем он вернулся на эту должность при правительстве Натальи Гаврилицы в 2021 году, получив также пост вице-премьера.