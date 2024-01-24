Медведчук: попытки режима Зеленского монополизировать народ Украины не увенчаются успехом

По словам экс-лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", украинцы в Европе должны знать, что режиму президента страны есть альтернатива в лице "Другой Украины"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Украина не ограничивается режимом президента Владимира Зеленского, попытки властей фактически монополизировать не только страну, но и ее народ не увенчаются успехом. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

В своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру" он обратил внимание на недавно разгоревшийся скандал, когда Киев пытался повлиять на Белград и заставить закрыть представительство "Другой Украины" в Сербии, ссылаясь на то, что название "Украина" принадлежит им, а общественное движение якобы продвигает "антиукраинский сценарий".

"Антиукраинский сценарий реализует не общественное движение "Другая Украина", а нацистский режим Зеленского. Сегодня вовсе не "Другая Украина" ловит мужчин, как это было в средние века, и отправляет их на бойню во имя интересов Запада", - подчеркнул Медведчук.

По его словам, украинцы в Европе должны знать, что режиму Зеленского есть альтернатива в лице "Другой Украины" и "эта организация защитит право украинцев не воевать за преступный режим".

"Зеленский хочет закрепить за собой право не только на название страны, но и на граждан Украины как на личную собственность. Посылая людей, как баранов, на бойню, этот политический клоун зарабатывает миллиарды, которые окончательно свели с ума его и так пораженный рассудок. Украина не ограничивается режимом Зеленского. Более того, она близка к тому, чтобы перевернуть эту позорную для нее страницу истории и войти в новый период для украинского народа. И этот период традиционно будет связан с Россией", - продолжил Медведчук.

По мнению лидера движения, скоро активистов и основателей "Другой Украины" будут ждать по всей Европе, потому что движение не просит у ЕС миллиарды на войну, поможет восстановить мир и может поспособствовать восстановлению экономических связей между Россией и Европой. "Поможем и не обманем, в отличие от Зеленского", - заключил он.