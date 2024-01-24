20 месяцев торга. Турция одобрила заявку Швеции в НАТО

Турецкий парламент одобрил законопроект о ратификации протокола вступления Швеции в НАТО - Стокгольм подал заявку еще в мае 2022 года. Теперь документ предстоит подписать президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, и после публикации в правительственном вестнике он вступит в силу.

Анкара требовала от Стокгольма выполнения договоренностей по борьбе с терроризмом и снятия эмбарго на поставки оборонной продукции. После того как в конце декабря 2023 года Швеция заявила, что начала выдавать разрешения на такой экспорт турецким компаниям, в Турции заявили, что рассчитывают на прогресс в вопросе членства Стокгольма в НАТО.

Тем не менее пока Швеция не может стать членом НАТО: ее заявку не ратифицировала Венгрия.

ТАСС собрал основное о сложностях присоединения страны к альянсу.

Подача заявки на вступление в НАТО

Швеция, как и Финляндия, подала заявку на членство в НАТО 18 мая 2022 года.

В конце марта 2023 года Турция последней из стран - членов альянса ратифицировала вступление Финляндии в НАТО. В апреле 2023 года Хельсинки официально присоединился к альянс.

Турция не возражала против вступления обеих стран в НАТО, но потребовала, чтобы и Швеция, и Финляндия устранили "опасения" Анкары в сфере безопасности. При этом к Стокгольму у Анкары вопросов было больше.

Требования Турции к Швеции

Турция считает проблемными контакты северных стран с организациями, которые Анкара считает террористическими - связанными с Рабочей партией Курдистана (РПК) и "Силами народной самообороны" в Сирии (СНС).

В конце июня 2022 года Турция, Швеция и Финляндия подписали совместный меморандум о процессе принятия в НАТО, в котором, в частности, согласились сотрудничать в борьбе с РПК, а также скорректировать антитеррористическое законодательство. Стокгольм согласился также снять эмбарго с поставок оборонной продукции Анкаре.

При этом Анкара также требовала от Стокгольма экстрадировать обвиняемых в терроризме курдских активистов, получивших в Швеции политическое убежище. В Турции подчеркивали, что одобрение заявки на вступление в НАТО будет зависеть от выполнения договоренностей по борьбе с терроризмом.

Антитурецкие акции в Швеции

На фоне переговоров в Швеции, однако, продолжались антитурецкие акции. В январе 2023 года, например, на акции в поддержку РПК за ноги подвесили куклу, которая напоминала Эрдогана. Похожая акция произошла перед посольством Турции в Стокгольме в сентябре, когда шведский противник НАТО Лукас Лундквист сжег куклу, наряженную как Эрдоган.

Также в Стокгольме прошло несколько публичных акций по сожжению Корана. Например, в конце июня того же года в центре шведской столицы иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее. В конце сентября возле посольства Турции в Стокгольме прошла акция, в ходе которой женщина провела под контролем полиции пикет. Она заявила, что не поддерживает вступление Швеции в НАТО, а также выступила с заявлениями против Эрдогана.

Анкара осудила акции по сожжению Корана и требовала от Стокгольма принять меры для недопущения подобных ситуаций. При этом шведские власти не особенно препятствовали таким выступлениям.

Сделка Турции и Запада

Только в июле 2023 года Эрдоган заявил, что согласится ратифицировать протокол о приеме Швеции в НАТО, если Турции откроют путь в Евросоюз. Швеция пообещала активизировать процесс приема Турции в ЕС и переговоры о безвизовом режиме, а также модернизировать таможенный союз между сообществом и Анкарой.

Отвечая на упреки в невыполнении договоренностей по борьбе с террористами, Швеция пообещала не поддерживать РПК и организацию ФЕТО, которую в Анкаре обвиняют в подготовке переворота 15 июля 2016 года.

Выполнение меморандума

В течение 2023 года Турция отмечала, что Швеция не выполнила условия совместного меморандума. Эрдоган подчеркивал, что процесс одобрения парламентом Турции заявки Швеции зависит от действий Стокгольма. Он заявлял, что недостаточно вносить поправки в законы, необходимо на практике их реализовывать.

Однако власти Турции заявляли о возможности рассмотрения заявки Швеции на вступление в НАТО в октябре, с началом осенней сессии парламента. В итоге Эрдоган внес 23 октября 2023 года на рассмотрение в турецкий парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО. Документ несколько месяцев находился в комиссии по международным делам, которая только в конце декабря его одобрила.

Уже в ноябре Эрдоган заявил, что Швеция предприняла шаги для экспорта оружия, но не приняла никаких мер в плане ограничения деятельности запрещенной в Турции РПК. В конце декабря 2023 года Швеция уточнила, что начала выдавать разрешения на экспорт турецким компаниям продукции оборонпрома. После этого в Турции заявили, что рассчитывают на прогресс в вопросе членства Швеции в НАТО.

Вопрос F-16

Несколько лет назад Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. В 2023 году некоторые члены Конгресса призывали увязать такие поставки Турции с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.

Турция отмечала, что ее такой подход США "расстраивает". При этом Эрдоган заявлял, что рассчитывает на взаимность США в вопросе продажи Анкаре истребителей F-16 в ответ на ратификацию шведской заявки и призывал сделать все одновременно. При этом Турция также рассматривала другие альтернативы в вопросе приобретения истребителей нового поколения.

В декабре 2023 года Турция и США завершили технические переговоры по продаже истребителей, Анкара заявляла, что ждет завершения процесса в Вашингтоне по продаже F-16.