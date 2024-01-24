На юге сектора Газа при обстреле штаб-квартиры Красного Полумесяца погибли три человека

Еще двое получили ранения, сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца

КАИР, 24 января. /ТАСС/. По меньшей мере трое перемещенных лиц погибли в результате израильского обстрела в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Как сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца, под обстрел попала территория штаб-квартиры отделения гуманитарной организации.

"Трое перемещенных лиц погибли, двое получили ранения в результате обстрела оккупационными силами северных ворот штаб-квартиры организации в Хан-Юнисе", - говорится в заявлении Красного Полумесяца, опубликованном на его странице в X (ранее Twitter).

Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что израильские военные провели масштабную операцию, в ходе которой окружили Хан-Юнис и углубили операцию в этом районе.