В Одессе вытолкали из автобуса сотрудника военкомата, участвовавшего в рейде

Он вылавливал мужчин призывного возраста, сообщило издание "Думская"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Женщины вытолкали из автобуса в Одессе сотрудника военкомата, участвовавшего в рейде в общественном транспорте с целью вылавливания мужчин призывного возраста. Соответствующее видео распространило местное издание "Думская".

На записи несколько женщин загораживают сотруднику военкомата вход в автобус, а затем выталкивают его на улицу. "Ты со мной будешь воевать? С бабами будешь воевать?" - говорит ему одна из женщин. Другая предлагает ему самому отправиться в зону боевых действий. Разговор идет на русском языке.

В последние недели одесские издания регулярно публикуют видеозаписи инцидентов, происходящих во время рейдов сотрудников военкоматов в общественном транспорте. Они зачастую сталкиваются с сопротивлением мужчин призывного возраста и критикой со стороны остальных пассажиров.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

В декабре 2023 года президент страны Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. В последние недели в связи с большими трудностями с комплектованием вооруженных сил на Украине широко обсуждается новый законопроект, который, как ожидается, должен значительно ужесточить правила мобилизации. Первая версия документа предполагала возможность мобилизовать инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде, привлекать к раздаче повесток полицейских и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. Кроме того, на Украине создан единый электронный реестр мобилизованных, который будет пополняться сведениями из центральной избирательной комиссии, налоговой и миграционной служб обо всех гражданах страны от 17 до 60 лет и позволит ставить их на учет без личной явки в военкомат.