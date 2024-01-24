Сандерс: британцев надо убедить вступать в ВС в случае разрастания конфликта на Украине

Численность британской армии составляет примерно 76 тыс. человек

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Начальник Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс считает необходимым мобилизовать нацию, убедить британцев вступать в ВС, если конфликт на Украине приведет к вмешательству в него НАТО. Об этом сообщила газета The Times, которая кратко излагает тезисы предстоящей речи военачальника на Международной выставке бронетехники в Твикенхэме на западе Лондона.

По данным издания, правительство "может призвать [британскую общественность] к участию в войне" с целью подготовить мужчин и женщин к эскалации конфликта. Сандерс также считает, что в этом отношении должен произойти "сдвиг в мышлении" британцев с учетом рекордного сокращения численности британской армии с начала XIX века.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что НАТО надо готовиться к конфликту с Россией в ближайшие два десятилетия.

Сейчас численность британской армии составляет примерно 76 тыс. человек. Согласно прогнозам The Times, при сохранении нынешних темпов сокращения к 2026 году этот показатель снизится до 68 тыс. человек, что меньше личного состава Сил спецназначения Вооруженных сил США. Через 10 лет в британской армии может остаться лишь 52 тыс. человек.