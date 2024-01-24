МИД Молдавии возглавит вице-спикер парламента Михай Попшой

КИШИНЕВ, 24 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии будет переименовано в министерство иностранных дел, его возглавит вице-спикер парламента Молдавии Михай Попшой. Как сообщил на заседании правительства премьер-министр республики Дорин Речан, в кабмине появится новое министерство европейской интеграции.

"Со следующей недели министерство иностранных дел возглавит вице-спикер парламента Михай Попшой. Министерство европейской интеграции возглавит нынешний госсекретарь МИДЕИ Кристина Герасимов", - сказал Речан.

По его словам, министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии переименовано в МИД. Евроинтеграцией Молдавии займется специально назначенный вице-премьер Кристина Герасимов, добавил Речан.