Глава канцелярии президента Польши опроверг сообщения о недоверии Дуды к своей охране

Gazeta Wyborcza ранее сообщила о якобы опасениях президента страны по поводу наличия в его охране сотрудников, лояльных действующему премьер-министру Дональду Туску

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда полностью доверяет своей охране, заявил глава президентской канцелярии Марчин Масталерек.

"Президент на 100% доверяет своей охране из службы охраны государства", - заявил он в эфире радиостанции RMF FM. Это заявление стало реакцией на недавнюю публикацию польского издания Gazeta Wyborcza, в которой говорилось о якобы опасениях Дуды по поводу наличия в его охране сотрудников, лояльных действующему премьер-министру страны Дональду Туску.

Масталерек назвал подобные сообщения "недопустимым уровнем манипуляции и лжи". Тем не менее, он отказался отвечать на вопрос радиоведущего о том, доверяет ли глава государства заместителю начальника своей охраны полковнику Бартоломею Гебде.

Согласно сведениям Gazeta Wyborcza, несколько оппозиционных политиков, а также сотрудников администрации президента выступили с утверждениями, что именно Гебда при поддержке другого заместителя Кшиштофа Круля позволил 9 января группе из 14 полицейских беспрепятственно зайти в президентский дворец и задержать находившихся там экс-главу МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика.