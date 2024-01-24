Украинец получил срок за игнорирование повестки

При этом мужчина являлся в военкомат по 16 повесткам

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Жителя Украины приговорили к тюремному сроку за уклонение от призыва. Мужчина являлся в военкомат по 16 повесткам, 2 последние проигнорировал, и суд признал его виновным, сообщает агентство ТСН.

Инцидент произошел в Полтавской области. По данным суда, в июне 2023 года мужчину сочли годным к службе в армии, в ноябре 2023 года он получил две повестки, однако дважды уклонился от мобилизации.

На суде подозреваемый сообщил, что всего с июня по ноябрь 2023 года получил 18 повесток, 16 раз приходил в военкомат, однако из-за состояния здоровья его отказывались брать на службу. При этом 16 раз его в воинскую часть возил лично подполковник. "Подсудимый отмечал беспорядок в системе военкоматов, говорил, что в военном билете не отражена вся информация по учету, а работники постоянно исправляют в нем даты вместо внесения действительной информации. Все это повлияло на него и стало следствием того, что последние два раза он не явился по повестке", - говорится в материалах суда.

Обвиняемый вину признал и раскаялся. Суд признал его виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к четырем годам лишения свободы, но этот срок был заменен на два года испытательного.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. Большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

В декабре 2023 года президент страны Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. В последние недели в связи с большими трудностями с комплектованием вооруженных сил на Украине широко обсуждается новый законопроект, который, как ожидается, значительно ужесточит правила мобилизации. Первая версия документа предполагала возможность мобилизовать инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде, привлекать к раздаче повесток полицейских и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. Кроме того, на Украине создан единый электронный реестр мобилизованных, который будет пополняться сведениями из центральной избирательной комиссии, налоговой и миграционной служб обо всех гражданах страны от 17 до 60 лет и позволит ставить их на учет без личной явки в военкомат.