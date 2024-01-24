В Литве сообщили о возможном переносе в республику производства украинских БПЛА

Как отметил председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Литвы Лауринас Касчюнас, Украиной накоплен немалый опыт применения, тестирования, производства таких аппаратов

ВИЛЬНЮС, 24 января. /ТАСС/. Осуществляемое Украиной производство военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) частично может быть перемещено в Литву. Об этом в эфире радиостанции Žinių radijas заявил председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.

"Украиной накоплен немалый опыт применения, тестирования, производства таких аппаратов. Часть этого производства могла бы быть перенесена в Литву, где уже ведутся разработки по изготовлению дронов", - сказал он.

Как напомнил Касчюнас, этим занимается Союз стрелков Литвы - добровольческая военизированная организация, интегрированная в систему Минобороны.

"Они конструируют, ремонтируют эту технику, готовят операторов и делают это по собственной инициативе. Процесс примет совсем иной характер, если правительство решит запустить программу по развитию системы беспилотников", - отметил председатель комитета.

По его оценке, чтобы запустить эту программу в государственном масштабе и перейти от гаражного производства Союза стрелков Литвы к промышленному масштабу, потребуется несколько десятков миллионов евро.