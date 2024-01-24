Польша намерена изменить в конституции статус органов правосудия

Как заявил вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш, в ближайшие дни будет представлено "предложение перемен в конституции"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Правительство Польши хочет изменить основной закон страны, внеся в него изменения, связанные с системой правосудия. Об этом в интервью радиопрограмме Polskie Radio заявил вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"В ближайшие дни будет представлено наше предложение перемен в конституции, касающееся исправления системы правосудия, - сказал политик. - К примеру, в вопросе конституционного суда мы обязаны провести изменения конституции".

После прихода к власти в декабре правительства Дональда Туска конституционный суд несколько раз признавал неконституционными действия его министров, в частности, решение главы Минкульта Бартоломея Сенкевича о ликвидации государственных СМИ - телеканала Telewizja Polska, радио Polskie Radio и информационного агентства Polska Agencja Prasowa.

Для внесения изменений в основной закон страны необходимы голоса по крайней мере двух из трех депутатов Сейма (нижней палаты парламента), из 460 депутатов которого 194 места принадлежат бывшей правящей партии "Право и справедливость", а 266 - представителям объединенной оппозиции.

Конституционный суд Польши, созданный в 1985 г. - орган правосудия, основной задачей которого является проверка на соответствие конституции всех принимаемых нормативных актов.