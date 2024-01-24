Sky: хуситы не позволили самолету ООН приземлиться на востоке Йемена

По сведениям телеканала, это уже второй случай, когда хуситы не дали самолету всемирной организации разрешение на посадку в провинции Мариб, часть которой контролируется мятежниками

ДУБАЙ, 24 января. /ТАСС/. Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" не позволили самолету ООН приземлиться в аэропорту провинции Мариб на востоке Йемена. С таким утверждением выступил телеканал Sky News Arabia.

По сведениям его источников, это уже второй случай, когда хуситы не дали самолету всемирной организации разрешение на посадку в провинции Мариб, часть которой контролируется мятежниками. С чем связано такое решение, канал не уточнил.

23 января ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что хуситы дали сотрудникам ООН из числа граждан США и подданных Великобритании месяц, чтобы покинуть районы Йемена, находящиеся под контролем "Ансар Аллах".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. По последним данным, хуситы с середины ноября прошлого года атаковали более 30 гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Целями атаки были места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов. В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов по позициям "Ансар Аллах", основной целью которых стали подземные склады повстанцев и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением. Стороны отметили, что путем бомбардировок объектов хуситов намерены "восстановить стабильность в Красном море" и обеспечить свободу навигации.