В Абхазии объявили в розыск милиционера, повредившего Мемориал славы

Согласно уголовному кодексу, такие преступления наказываются, в частности, штрафом в размере от 100 тыс. до 250 тыс. рублей

СУХУМ, 24 января. /ТАСС/. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении сотрудника милиции Назара Карданова, который заехал на автомобиле на площадку Мемориала славы, где захоронены останки погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов защитников Абхазии, и повредил лестничные ступени. Милиционер объявлен в розыск, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.

"Прокуратурой города Сухума возбуждено уголовное дело в отношении Карданова по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 241 (уничтожение или повреждение памятников истории и культуры) УК Республики Абхазия. Карданов объявлен в розыск, проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление его местонахождения", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 16 января примерно в 02:51 мск в Сухуме старший лейтенант милиции Карданов, "находясь в состоянии алкогольного опьянения и имея прямой преступный умысел, направленный на умышленное повреждение памятника республиканского значения, взятого под охрану государства", заехал на площадку Мемориала славы со стороны улицы Лвакоба, повредив лестничные ступени, проехал по территории памятника и выехал на улицу Аидгылара, а затем скрылся.

Согласно уголовному кодексу, такие преступления наказываются штрафом в размере от 100 тыс. до 250 тыс. рублей, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Инцидент с Кардановым вызвал большой общественный резонанс, поскольку Мемориал славы считается священным для абхазского народа местом. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут уволил Карданова из органов внутренних дел. Сам Карданов извинился за поступок перед ветеранами войны и матерями погибших воинов, видео с извинениями было размещено в социальных сетях.