Эксперт: протестующие фермеры в Европе начинают объединяться с ультраправыми силами

По словам президента НПО "Глобальная социальная справедливость" Франсин Меструм, Европе необходимо очень серьезно задуматься о выработке "более эффективных стратегий"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Протестное движение европейских фермеров постепенно объединяется с ультраправыми политическими силами. Такое мнение выразила президент НПО "Глобальная социальная справедливость", член совета директоров CETRI (Centre Tricontinental, Бельгия) Франсин Меструм на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Уже сегодня мы видим очень серьезную смычку между протестами со стороны фермеров и ультраправыми движениями, - сказала она. - Например, в Голландии, в Бельгии это происходит. Фермеры протестуют не просто против каких-то программ в отношении сельскохозяйственного сектора, а против политических программ, против других правительственных органов".

По словам эксперта, ультраправые партии предлагают в основном популистские решения. "Имеется в виду создание нарратива, который нацелен на то, чтобы успокоить людей, чтобы сказать им, что их защитят и о них позаботятся. Мы знаем, чем это аукнется в будущем", - указала Меструм.

Она добавила, что Европе в настоящее время необходимо очень серьезно задуматься о выработке "более эффективных стратегий". "Нам нужно выработать вот эти очень конкретные меры и не говорить постоянно о каком-то эфемерном счастье", - добавила эксперт.