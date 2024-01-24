Президент Чехии считает, что Украина не сможет вернуть утраченные территории

Петр Павел заявил, что демократические страны должны помочь Украине в достижении лучших результатов при реализации этих усилий

ПРАГА, 24 января. /ТАСС/. Украина не сможет восстановить контроль над утраченными территориями в обозримом будущем, а демократические страны должны помочь ей в достижении лучших результатов при реализации этих усилий. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

"Украина сейчас не находится в такой ситуации, чтобы могла хотя бы в обозримом будущем полностью вытеснить Россию со своей суверенной территории", - привел слова главы государства новостной портал aktualne.cz.

"Мы должны были бы смотреть на это реалистично, а не слишком оптимистично через розовые очки, как это много раз было до сих пор. Россия, безусловно, не является легким или слабым противником. Она ведет себя агрессивно, невежественно. Мы должны постараться, чтобы Украина достигла максимально возможного результата [в усилиях по восстановлению контроля над территорией и в урегулировании конфликта] и сохранила поддержку демократического мира", - сказал президент.

Он, согласно порталу, назвал "верхом высокомерия" недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия готова вести переговоры с Украиной при условии устранения ее нынешнего руководства с политической сцены. По мнению Павела, переговоры о мирном урегулировании конфликта станут возможны, "когда ситуация станет такой, что ни одна из сторон не сможет продвинуться дальше [в достижении своих целей]". Тогда, по его словам, будут иметь смысл усилия по их организации.