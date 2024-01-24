ЦАХАЛ разрушил дом террориста и задержал семь подозреваемых на Западном берегу

Также "военнослужащие разрушили дом террориста ХАМАС, принимавшего участие в обстреле автозаправочной станции 20 июня 2023 года", сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 января. /ТАСС/. Израильские военнослужащие задержали в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан семь палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, а также разрушили дом радикала ХАМАС, участвовавшего в нападении на АЗС близ еврейского поселения Эли летом 2023 года, в результате которого были убиты четыре человека. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Службы общей безопасности и пограничной полиции задержали ночью семь разыскиваемых лиц в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. Кроме того, "военнослужащие разрушили дом террориста ХАМАС, принимавшего участие в обстреле автозаправочной станции 20 июня 2023 года, в результате чего четыре израильтянина были убиты и еще несколько получили ранения", продолжили в пресс-службе.

По ее данным, в общей сложности за время проведения военной операции в секторе Газа, начавшейся в ответ на нападение 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС на израильскую территорию, на Западном берегу военными задержаны уже около 2,7 тыс. разыскиваемых лиц, примерно 1,3 тыс. из них подозреваются в связях с ХАМАС.