Посол ФРГ в РФ не видит угрозы разрыва дипотношений стран в ближайшем будущем

По словам Александера Ламбсдорфа, хоть контакты между дипломатами и официальными лицами в обеих странах сейчас намного более ограничены, чем раньше, дипломатические отношения надо сохранять для избежания эскалации

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Посол Германии в России Александер Ламбсдорф заявил, что не видит никаких признаков для разрыва дипломатических отношений Москвы и Берлина в ближайшем будущем.

"Я не вижу никаких признаков этого ни в Берлине, ни в Москве", - отметил дипломат в интервью RTVI, отвечая на вопрос о возможности разрыва российско-германских дипотношений в ближайшей будущем.

Как подчеркнул посол, хоть контакты между дипломатами и официальными лицами в обеих странах сейчас намного более ограничены, чем раньше, дипломатические отношения надо сохранять для избежания эскалации.

"Худшее из того, что может случиться, - это отозвать дипломатию, которая составляет фундамент наших отношений, - полагает Ламбсдорф. - В этом случае непонимание, угроза превратного толкования того, что собирается делать другая сторона, возросли бы неоднократно. А в международных отношениях, если вы немного обратитесь к истории, такие ситуации, когда одно правительство неправильно истолковывает другое правительство, могут привести к ужасному недопонимаю, а оно, в свою очередь, - к эскалации. Поэтому я думаю, что, хотя у нас действительно значительно пострадали дипломатические отношения между Россией и примерно 140 странами, <...> по-прежнему важно продолжать работу".

Посол также прокомментировал публикацию немецкого издания Bild, в которой со ссылкой на секретный документ Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) говорится о якобы разработке Германией плана возможной войны между НАТО и Россией к лету 2025 года. По его словам, Берлин не ожидает, что столкновение может произойти в действительности. "Я хочу сказать, что у Bild есть серия публикаций на эти темы. Я не знаю, где они достали документ, что в нем и существует ли он вообще. Понятия не имею. Надо полагать, что он все же существует - иначе бы газета о нем не писала. Но сценарии в нем очень теоретические, гипотетические - мы не ожидаем, что это случится", - указал дипломат.