Токаев заявил о стремлении Казахстана к диверсификации отношений с Россией

Президент республики также позитивно оценил динамику товарооборота регионов Казахстана с Башкирией

АСТАНА, 24 января. /ТАСС/. Власти Казахстана прилагают усилия к развитию отношений с Россией во всех областях сотрудничества. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече в Астане с главой Башкирии Радием Хабировым.

"Ваш визит имеет большое значение с точки зрения придания дополнительного импульса всесторонним взаимоотношениям между Казахстаном и Россией. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы диверсифицировать наши связи, будь это индустрия, агропромышленный комплекс или гуманитарная сфера", - цитирует президента его пресс-служба.

Глава государства отметил успешную реализацию некоторых соглашений, включая подписанную на уровне правительств дорожную карту по сотрудничеству на 2023-2024 годы. Токаев также позитивно оценил динамику товарооборота регионов Казахстана с Башкирией. "Показатели торговли по итогам 11 месяцев 2023 года превысили $350 млн. При этом Казахстан входит в тройку ведущих торговых партнеров Республики Башкортостан", - говорится в сообщении.

В свою очередь Хабиров поблагодарил Токаева за теплый прием. "Мы чувствуем ваше внимание к развитию отношений между Башкортостаном и Казахстаном. Мы приехали с большой делегацией. За два-три года мы существенно увеличили объемы и товарооборота, и промышленной кооперации. Сегодня мы открыли форум "Казахстан - Башкортостан". Для нас Казахстан - главный партнер. Мы здесь чувствуем себя комфортно", - сказал руководитель региона.

По данным пресс-службы, на встрече особое внимание было уделено активизации сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, промышленной и других сферах, представляющих взаимный интерес.