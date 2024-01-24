Вучич: российские Ка-32 позволят Сербии стать сильнейшей страной региона в пожаротушении

Президент республики отметил, что в связи с климатическими изменениями Сербия должна быть "как можно лучше оснащена" силами и средствами для борьбы с пожарами

БЕЛГРАД, 24 января. /ТАСС/. Сербия намерена приобрести еще два противопожарных вертолета Ка-32 российского производства, что позволит республике стать сильнейшей во всей Юго-Восточной Европе в сфере пожаротушения. Об этом заявил глава государства Александар Вучич.

"Мы впервые показали один из двух купленных нами Ка-32 из России, два вертолета Н145 [производства компании Airbus], которых у нас большое количество, но они переносят один небольшой ковш, в то время как Ка-32 переносят пятикратный размер. Теперь у нас есть два Ка-32, если у нас будет достаточно средств, чтобы купить еще два, тогда мы станем абсолютно сильнейшей державой, когда дело доходит до тушения пожаров не только на Балканах, но и во всей Юго-Восточной Европе", - приводит агентство Tanjug слова Вучича. Глава государства отдельно отметил, что в связи с климатическими изменениями Сербия должна быть "как можно лучше оснащена" силами и средствами для борьбы с пожарами.

В сентябре сербский лидер в ходе получения второго вертолета Ка-32 отмечал, что российская техника "обеспечит огромное преимущество в эпоху климатических изменений, когда пожары происходят все чаще"

В среду в Белграде произошел крупный пожар на китайском рынке в районе Нови-Београд. Как сообщили в МВД, в локализации пожара приняли участие 76 пожарных-спасателей, 25 специальных автомобилей и три вертолета, в том числе российский Ка-32, которые в ходе 37 вылетов обеспечили тушение 71 тонной воды. Правоохранительные органы сообщили, что пострадавших нет.