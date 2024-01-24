В Конгрессе США потребовали от Байдена обосновать удары по йеменским хуситам

Как словам сенатора Тима Кейна, "разрешения Конгресса на ведение боевых действий США против хуситов в Красном море или в Йемене нет"

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Группа американских законодателей от обеих партий направила письмо президенту США Джо Байдену с требованием предоставить законные основания для нанесения ударов по хуситам из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах". Об этом сообщил еженедельник Defense News.

По данным издания, сенатор-демократ Тим Кейн (от штата Вирджиния) и трое его коллег в направленном Байдену 23 января письме потребовали сообщить, на каких основаниях военные США наносят удары по объектам хуситов в Йемене, учитывая, что Конгресс официально своего одобрения не давал. "Разрешения Конгресса на ведение боевых действий США против хуситов в Красном море или в Йемене нет. Это выходит за рамки единовременной акции самообороны", - сказал изданию Кейн.

Сенатор указал, что санкция Конгресса особенно важна с учетом возможной дальнейшей эскалации конфликта. "Мы поддерживаем разумные шаги по защите американских военнослужащих, сил и средств, по привлечению хуситов к ответственности за их действия и по предотвращению новых атак", - говорится в письме сенаторов, выдержки из которого приводит издание. По словам законодателей, Конгресс "должен тщательно взвесить все за и против, прежде чем давать санкцию на ведение наступательных военных действий".

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома в комментарии изданию заявил, что администрация Байдена "не намерена рассуждать о будущих ударах или о других своих действиях, поскольку хуситы в любой момент могут прекратить совершать незаконные и неизбирательные атаки на американские и другие коммерческие суда". Байден действовал в соответствии с конституцией и сослался на свои полномочия главнокомандующего, когда распорядился нанести удары, пишет издание. Сенаторы при этом сомневаются, что вопрос применения силы для защиты коммерческих судов "находится в рамках этих полномочий" президента.