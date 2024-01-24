Дата голосования в парламенте Венгрии по вопросу о приеме Швеции в НАТО не определена

Венгрия осталась единственной страной альянса, парламент которой до сих пор не провел голосования по шведской заявке

БУДАПЕШТ, 24 января. /ТАСС/. Парламент Венгрии пока не установил дату голосования по ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО, а также не определил повестку дня своей весенней сессии, которая начнется в середине февраля. Как сообщили корреспонденту ТАСС в парламентской пресс-службе, график работы на предстоящие месяцы еще только предстоит рассмотреть на заседании комитета палаты под председательством спикера Ласло Кёвера.

23 января парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО, и Венгрия осталась единственной страной альянса, парламент которой до сих пор не провел голосования по шведской заявке. На вопрос, когда венгерские депутаты могут собраться на заседание в этих целях, в пресс-службе ответили: "Решение о созыве пленарного заседания Государственного собрания (однопалатного парламента Венгрии - прим. ТАСС) и повестка дня принимаются комитетом палаты, а при отсутствии консенсуса - спикером. Дату заседания комитета палаты назначает председатель парламента".

Комитет палаты, который решает наиболее важные вопросы работы парламента, в том числе определяет очередность рассмотрения законопроектов, возглавляет спикер. В комитет также входят его заместители и лидеры парламентских фракций. Решения по всем вопросам, за исключением рабочего графика, принимаются консенсусом, а если его достичь не удается, то спикером. Занимающий эту должность Ласло Кёвер представляет правящую партию "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", поэтому его решения, как правило, согласуются с правительством.

Претензии Венгрии

Кабинет министров Венгрии утверждает, что законопроект о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО направлен депутатам и теперь именно они должны сказать свое слово. "Все в руках парламента", - заявил 22 января руководитель МИД Петер Сийярто, обсудивший этот вопрос со своим шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом во время совещания ЕС в Брюсселе. 23 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил главе правительства Швеции Ульфу Кристерссону приглашение на переговоры по вопросу о вступлении королевства в НАТО, однако в Стокгольме ответили, что не видят в этом большой необходимости, хотя у двух стран есть вопросы, требующие обсуждения.

18 января глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил в беседе с журналистами, что Швеция не предпринимает нужных шагов для вступления в НАТО и ведет себя таким образом, будто это ее совершенно не интересует. По его словам, в таких условиях венгерскому парламенту будет сложно ратифицировать соглашение о приеме королевства в альянс.

Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО еще летом 2022 года, однако депутаты отложили его рассмотрение из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии. Документ прошел обсуждение в комитетах, но дата голосования по нему не определена. Формально он входил в программу работы парламента в 2023 году, будет входить и в программу весенней сессии 2024 года.

В последние месяцы Будапешт поддерживал по этому вопросу тесные контакты с Анкарой, которая добивалась от Стокгольма более жестких мер в отношении курдских сепаратистов, оказавшихся на шведской территории. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на вступление Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.