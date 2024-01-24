Шольц назвал недостаточной помощь Киеву со стороны стран ЕС

Канцлер Германии попросил европейские страны предоставить больше поддержки Украине

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал недостаточной помощь, которую запланировали для Украины на 2024 год европейские страны, и сообщил, что просит их предоставить больше поддержки Киеву.

"Суммы, которые европейские государства пока предусмотрели на 2024 год, еще недостаточно велики, - заявил глава правительства в интервью газете Die Zeit. - В связи с этим я как раз провожу много телефонных переговоров с моими коллегами и прошу их делать больше". "Было бы самонадеянно полагать, что мы могли бы это [делать] в долгосрочной перспективе в одиночку", - заметил он, напомнив о словах бывшего канцлера Гельмута Шмидта, назвавшего ФРГ "державой среднего звена".

Шольц отметил, что его "сбивает с толку" постоянная критика в адрес правительства ФРГ за то, что якобы оно "делает слишком мало или действует слишком медленно" в вопросе поддержки Киева. По его словам, Германия делает "намного больше", чем другие европейские государства, и мобилизует на данный момент больше половины всей военной помощи Украине в Европе.

"Было бы самонадеянно полагать, что мы могли бы это [делать] в долгосрочной перспективе в одиночку", - заметил он. Будет "плохой новостью, если Германия, прекрати США поддерживать [Киев], в конечном итоге станет больше всех помогать Украине", заявил Шольц. "Мы, как сказал [бывший канцлер] Гельмут Шмидт, являемся лишь державой среднего звена", - указал он.

Канцлер также отверг призывы к тому, чтобы ЕС обзавелся собственным атомным оружием. "Я не знаю, какова сегодня цель этой дискуссии. Я считаю очень важным поддерживать трансатлантическое сотрудничество. Поэтому мое правительство решило продолжать участие в ядерном "зонтике" с США и в НАТО. Я считаю это более реалистичным путем", - сказал он.