Литва запретила ездить в РФ, Белоруссию и КНР военным и служащим с доступом к гостайне

В стратегии национальной безопасности республики указано, что эти страны представляют угрозу для Литвы и ее граждан, в том числе шпионской деятельностью спецслужб

ВИЛЬНЮС, 24 января. /ТАСС/. Литва официально запретила нерабочие поездки в Россию, Белоруссию и Китай государственным служащим, военным и лицам, имеющим право доступа к секретной информации. Решение об этом утверждено на заседании правительства.

"В стратегии национальной безопасности указано, что Российская Федерация, Белоруссия и Китайская Народная Республика представляют угрозу для Литвы и ее граждан, в том числе шпионской деятельностью спецслужб", - поясняется в постановлении причина запрета.

Как утверждает выступившее с этой инициативой Минобороны республики, спецслужбы этих стран собирают информацию о гражданах Литвы, имеющих доступ к секретной информации, ищут точки, на которые можно надавить для вербовки.

Общую установку на подобный запрет утвердил Сейм (парламент) Литвы. Законодатели поручили правительству сформировать перечень таких недружественных стран.