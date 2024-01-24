В Литве идут консультации по выходу из конвенции о запрете кассетных боеприпасов

Против выхода из конвенции высказывается офис президента республики

ВИЛЬНЮС, 24 января. /ТАСС/. Ответственные инстанции Литвы проводят консультации для формирования решения по выходу страны из конвенции по запрету кассетных боеприпасов. Об этом сообщил журналистам после заседания обсуждавшего вопрос комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне его председатель Лауринас Касчюнас.

"Идут интенсивные консультации. Они настраивают позитивно. Инстанции выступают за то, чтобы Литва была сильнее в сфере обороноспособности и лучше подготовлена", - сказал он.

Как отметил председатель комитета, детальная информация по этому вопросу будет представлена на весенней сессии парламента. Она начинается 11 марта.

Как ранее отмечал Касчюнас, Литва является в регионе единственной страной, продолжающей соблюдать конвенцию, чем в условиях, когда рядом идут боевые действия, связывает себе руки в сдерживании и обороне. Против выхода из конвенции высказывается офис президента республики. По словам советников главы государства, этот шаг негативно скажется на международном имидже Литвы.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются на площади, равной футбольному полю. Конвенция по кассетным боеприпасам, принятая в 2008 году, запрещает их использование. К документу к настоящему времени присоединились более 100 стран (Вильнюс сделал это в 2011 году), еще 12 подписали его, но пока не ратифицировали.