Президент Венгрии призвала одобрить прием Швеции в НАТО следом за Турцией

Каталин Новак также призывала к переговорам между премьер-министрами Венгрии и Швеции

БУДАПЕШТ, 24 января. /ТАСС/. Президент Венгрии Каталин Новак приветствовала ратификацию парламентом Турции соглашения о вступлении Швеции в НАТО и заявила, что теперь очередь за ее страной. Она также призвала к проведению по этому вопросу переговоров между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и его шведским коллегой Ульфом Кристерссоном.

"Турция ратифицировала вступление Швеции в НАТО. Теперь наша очередь. Я настоятельно призываю к переговорам между премьер-министрами Венгрии и Швеции. Моя позиция осталась без изменений: когда речь заходит о членстве Швеции [в НАТО], то здесь больше "за", чем "против", - написала Новак на своей странице в сети Х (ранее Twitter).

Парламент Турции 23 января одобрил присоединение Швеции к НАТО, и Венгрия осталась единственной страной альянса, парламент которой до сих пор не провел голосования по шведской заявке. В парламентской пресс-службе корреспонденту ТАСС сообщили, что дата заседания по этому вопросу, как и вся повестка дня весенней сессии, начинающейся в середине февраля, может быть определена комитетом палаты под председательством спикера Ласло Кёвера.

23 января Орбан направил Кристерссону приглашение на переговоры по вопросу о вступлении королевства в НАТО, однако в Стокгольме ответили, что не видят в этом большой необходимости, хотя у двух стран есть вопросы, требующие обсуждения. Ранее глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что Швеция не предпринимает нужных шагов для вступления в НАТО и ведет себя таким образом, будто это ее совершенно не интересует.

Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО еще летом 2022 года, однако депутаты отложили его рассмотрение из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии. Документ прошел обсуждение в комитетах и формально входил в программу работы парламента в 2023 году. Он будет входить и в программу весенней сессии 2024 года.

В последние месяцы Будапешт поддерживал по этому вопросу тесные контакты с Анкарой, которая добивалась от Стокгольма более жестких мер в отношении курдских сепаратистов, оказавшихся на шведской территории. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на вступление Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.